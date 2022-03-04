Російський агресор зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, українські військові і сили територіальної оборони станом на сьогодні перехопили тактичну ініціативу.

Однак ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Олексій Данілов зауважив, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонних тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву.

– Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах. Сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи. Російські терористичні війська обстріляли територію Запорізької АЕС, внаслідок чого зайнялася пожежа. І тільки завдяки героїчним діям загону рятувальників у Запорізькій області вдалось локалізувати небезпеку, – зауважив він.

На думку Олексія Данілова, такі кроки Росії – це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Володимиром Путіним методів неприховано терористичних.

Про це свідчить, зокрема, і використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення, передусім російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл.

Олексій Данілов додав, що гарячим залишається Південний напрямок, на якому агресор концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси. Але українські військові готові до відсічі загарбників і їхнього знищення.

Джерело: Олексій Данілов