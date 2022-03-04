В Одесской области под курортной Затокой украинские защитники сбили российский самолет. Он атаковал один из объектов военной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины, отметив, что пилот самолета катапультировался.

— Подразделение ПВО (противовоздушной обороны) под курортной Затокой сбило российский самолет, который атаковал один из объектов военной инфраструктуры. Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают, – заявили в ВМС.

3 марта украинские военные сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем в Киевской области. В целом в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие боевые потери России с начала вторжения в Украину по состоянию на 4 марта ориентировочно составляют уже 9 166 военных личного состава.

Также агрессор уже потерял 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, ориентировочно 33 самолета и примерно 37 вертолетов.