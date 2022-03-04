В Одеській області під курортною Затокою українські захисники збили російський літак. Він атакував один із об’єктів військової інфраструктури.

Про це повідомили у Військово-морських силах України, зазначивши, що пілот літака катапультувався.

– Підрозділ ППО (протиповітряної оборони) під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують, – заявили у ВМС.

3 березня українські військові збили російський літак Су-30 над Ірпенем Київської області. Загалом у Генштабі Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати Росії з початку вторгнення в Україну станом на 4 березня орієнтовно становлять вже 9 166 військових особового складу.

Також агресор вже втратив 251 танк, 939 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, орієнтовно 33 літаки і приблизно 37 гелікоптерів.