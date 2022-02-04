В YouTube заблокировали телеканалы UkrLive и Перший Незалежний, принадлежащие соратнику Виктора Медведчука, народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Трансляция телеканалов прекратилась 4 февраля.

Факт констатировали и на сайте Першого Незалежного.

Санкции в отношении компаний Медиахолдинг Новости, Тайм медиа и Телепространство, которые связаны с телеканалами Перший Незалежний и UkrLive, ввел Совет национальной безопасности и обороны.

Ввел в действие решение СНБО президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря.

Сразу после этого компания SES приостановила трансляцию этих телеканалов.