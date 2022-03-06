Нацполиция перехватывает многочисленные переговоры российских оккупантов на востоке Украины, и они свидетельствуют о деморализованности вражеских войск. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в эфире информационного телемарафона.

По словам министра, постоянно проходит информация о том, что российские солдаты разбиты эмоционально и истощены физически.

– “Они спят по 2-3 часа в сутки, потому что им не дают спать украинские диверсанты и люди, которые просто с охотничьими винтовками выходят и стреляют их ночью. Они перепуганы, поскольку переживают за свои средства, которые они зарабатывают в России и не могут получить”, – рассказывает Монастырский и добавляет:

С каждым днем ​​нашего противостояния наш дух растет, а дух российских солдат совершенно рушится и плавится.

Также министр рассказал, что кроме российских диверсантов, Нацполиция активно отлавливает мародеров, посягающих на имущество украинцев.

Ранее российский солдат, плененный во время боев за Гостомель, призвал побратимов и соотечественников остановить войну в Украине.

Он также рассказал, что у россиян забирают документы, а вместо учения отправляют на войну в Украину.

Фото: Минобороны РФ