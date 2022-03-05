Путин отправил нас на смерть, украинцы воюют как звери – пленные военные РФ

Российский офицер, лейтенант танковых войск РФ Максим Гришенков сообщил на пресс-конференции в субботу, 5 февраля, что украинские военнослужащие оказывают большое сопротивление – воюют как звери.

– Мы шли в сторону Сум. Дальнейшей задачей было дойти до Киева как можно быстрее. Задача – разбивать все, что видим из военной техники или военных людей, не относящихся к нашим войскам. Но наша колонна попала в засаду и была полностью разбита местными, которые воюют как звери из всех орудий. Они не отдают ни сантиметра своей земли. Командование нас просто кинуло. Поддержки не было, – сообщил Гришенков.

Тем временем другой пленный офицер танковых войск РФ Дмитрий Колоярцев отметил, что у Украины есть современное оружие, которое также пугает захватчиков.

– После того, как прошли Сумы и Прилуки, моя колонная попала под обстрел украинских сил. Вся колонна сгорела. У вас современное оружие. Нас бомбили отовсюду – с воздуха и с земли. Байрактары, РПГ, пулеметами. Было страшно. Я добровольно со своим экипажем сдался в плен, – сказал он.

Еще один пленный военнослужащий, который проходит контрактную службу в Московской области, Андрей Чуватаревский сказал, что россияне столкнулись в Украине с большим сопротивлением.

– Я никогда такого не встречал. Я хочу попросить, чтобы сюда никого не отправляли и просто выводили войска отсюда, – заявил Чуватаревский.

Пленный военнослужащий Дмитрий Гагарин, тем временем, подчеркнул, что Путин отправил военных РФ на верную смерть.

– Здесь гибнут российские срочники, ваши дети. Гибнут мои товарищи. Они просто умирают, потому что их обманывают. Обманывает их Путин, отправляя их на смерть. Их никто не похоронит, просто их родителям в российских военкоматах скажут, что они на учениях или пришлют уведомление о пропаже без вести, но это ложь, – сказал он.

По его словам, российские солдаты остаются в Украине из-за того, что Путин не хочет, чтобы они донесли до своей страны, правду о том, что здесь происходит.

– Тела наших погибших Россия не забирает, – добавил он.