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Факти / Україна

Дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться – Монастирський

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Дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться – Монастирський

Нацполіція перехоплює численні перемовини російських окупантів на сході України, і вони свідчать про деморалізованість ворожих військ. Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра, постійно проходить інформація про те, що російські солдати розбиті емоційно та виснажені фізично.

– “Вони сплять по 2-3 години на добу, тому що їм не дають спати українські диверсанти і люди, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані, оскільки переживають за свої кошти, які вони заробляють в Росії і не можуть отримати”, – розповідає Монастирський і додає:

З кожним днем нашого протистояння наш дух зростає, а дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться.

Також міністр розповів, що окрім російських диверсантів, Нацполіція активно відловлює мародерів, які посягають на майно українців.

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Раніше російський солдат, полонений під час боїв за місто Гостомель, закликав побратимів та співвітчизників зупинити війну в Україні.

Він також розповів, що у росіян забирають документи, а замість навчань відправляють на війну в Україну.

Фото: Минобороны РФ

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