Нацполіція перехоплює численні перемовини російських окупантів на сході України, і вони свідчать про деморалізованість ворожих військ. Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра, постійно проходить інформація про те, що російські солдати розбиті емоційно та виснажені фізично.

– “Вони сплять по 2-3 години на добу, тому що їм не дають спати українські диверсанти і люди, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані, оскільки переживають за свої кошти, які вони заробляють в Росії і не можуть отримати”, – розповідає Монастирський і додає:

З кожним днем нашого протистояння наш дух зростає, а дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться.

Також міністр розповів, що окрім російських диверсантів, Нацполіція активно відловлює мародерів, які посягають на майно українців.

Раніше російський солдат, полонений під час боїв за місто Гостомель, закликав побратимів та співвітчизників зупинити війну в Україні.

Він також розповів, що у росіян забирають документи, а замість навчань відправляють на війну в Україну.

Фото: Минобороны РФ