У росіян забирають документи, а замість навчань відправляють на війну в Україну. Про це розповів башкір, полонений під час боїв за місто Гостомель 3-4 березня, де загинуло понад 50 російських окупантів.

У своєму відеозверненні, яке опубліковало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, башкір здер із себе георгіївську стрічку, і закликав росіян зупинитися:

Мої побратими по зброї та звичайні росіяни, потрібно зупиняти цю війну. Вона приносить дуже багато смертей та горя. Якщо є така можливість, будь ласка, не їдьте сюди.

Башкір також заявив, що не хоче бути смертником в Україні, і попросив не повторювати його помилок.

Детальніше – у відео.

Раніше ми розповідали про нові перемоги наших військових.

Сьогодні, 5 березня, під час чергового авіанольоту на містечко Очаків, один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації Су-25. Пілотів взято у полон. Про це стало відомо з офіційної Facebook сторінки Військових морських сил України.