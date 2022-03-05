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Факти / Україна

Забирають документи і відправляють на війну. Відеозвернення полоненого росіянина

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башкір фото

У росіян забирають документи, а замість навчань відправляють на війну в Україну. Про це розповів башкір, полонений під час боїв за місто Гостомель 3-4 березня, де загинуло понад 50 російських окупантів.

У своєму відеозверненні, яке опубліковало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, башкір здер із себе георгіївську стрічку, і закликав росіян зупинитися:

Мої побратими по зброї та звичайні росіяни, потрібно зупиняти цю війну. Вона приносить дуже багато смертей та горя. Якщо є така можливість, будь ласка, не їдьте сюди.

Башкір також заявив, що не хоче бути смертником в Україні, і попросив не повторювати його помилок.

Детальніше – у відео.

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