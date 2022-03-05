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Факти / Україна

Українців світу закликають 5-6 березня виходити на акції і вимагати закрити небо

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Українців світу закликають 5-6 березня виходити на акції і вимагати закрити небо

Українців, які проживають у всьому світі, закликають 5 та 6 березня виходити на вулиці своїх міст та вимагати від урядів країн закрити небо над Україною.

Про це йдеться у відеоролику, який опублікували у Telegram-каналі Верховної Ради.

– Українці всього світу – вас 65 мільйонів! Ті, хто в останні дні став українцем за покликом духу і совісті, – вас сотні мільйонів! 5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою Батьківщиною, бо у вас хочуть відібрати Батьківщину! – йдеться у відео.

Нагадаємо, що рано вранці 24 лютого російські війська незаконно вдерлися на територію України та почали обстріл військової інфраструктури, а також диверсії.

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Фото: Depositphotos

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