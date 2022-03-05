Лише через тиждень після того, як російські ракети почали обрушуватися на Україну, понад 1,2 млн людей втекли в сусідні європейські країни в лячне і невизначене майбутнє. Організація Об’єднаних Націй попередила, що ми є свідками найбільшої кризи біженців за століття.

Весь тиждень світ спостерігав, як сім’ї боролися за посадку в поїзди в хаотичних натовпах, як батьки цілували своїх дітей на прощання через вікна автомобілів, і бачив шок і знемогу на обличчях тих, хто дістався до безпечного місця.

Більшість українців, які залишають свою країну, прямують на захід до Польщі, Молдови, Словаччини, Румунії та Угорщини, які відкрили свої кордони для всіх, хто намагається втекти.

УВКБ ООН, агентство ООН у справах біженців, попереджає, що гуманітарна криза, що охопила українців, тільки починається. За оцінками, понад 4 млн осіб стануть біженцями, а всередині України ще мільйони будуть переміщені через російські бомби і ракети.

Ресурси на межі

Вже понад 650 тис. осіб в’їхали до Польщі, і щодня прибувають від 50 до 80 тис. Багато чекають до 60 годин на іншій стороні кордону в холодну і морозну погоду. Польські організації з надання допомоги, що працюють на кордоні, кажуть, що їхні ресурси на межі.

Угорщина посідає друге місце за кількістю українців, які шукають притулку від війни. З початку вторгнення сюди прибуло понад 145 тис. осіб.

Реакція інших європейських країн на кризу, що розгортається, з біженцями також була швидкою і єдиною. Держави-члени ЄС оголосили, що вони приведуть в дію директиву про тимчасовий захист, яка не використовувалася з моменту її створення в 2001 році після воєн в Югославії і Косово.

Це дасть українським біженцям право жити і працювати в ЄС до трьох років без візи. Поправка змінила пропонований текст директиви, щоб поширити захист тільки на громадян України, а не на всіх біженців, які рятуються від війни.

– Оскільки ситуація продовжує погіршуватися, ми знаємо, що число біженців продовжує зростати в геометричній прогресії. Ми віримо, що європейська солідарність продовжиться, – йдеться в повідомленні агенства.

Реакція Великої Британії помітно відрізняється від реакції її європейських сусідів. Спочатку британський уряд заявив, що тільки громадяни України, які проживають у Великій Британії, зможуть привезти своїх найближчих родичів.

За оцінками УВКБ ООН, це найбільша криза з біженцями за століття після Сирії, яку під час військових дій покинули понад 6 млн. осіб.

Те, що ми спостерігаємо, стане перевіркою рішучості і можливостей нашої глобальної інфраструктури по роботі з біженцями. Ми повинні бути готові до того, що на нас чекає, зазначили в ООН.