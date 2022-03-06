Из-за обстрелов РФ из Мариуполя не смогли выехать более 2000 иностранных студентов – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временных оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к властям Китая и Турции в связи с тем, что их студенты не смогли покинуть Мариуполь из-за сорванного российскими обстрелами гуманитарного коридора.

По словам Верещук, речь идет о более чем 2000 граждан Индии, Турции, Китая, Пакистана и других стран.

– Они вместе с украинскими студентами, женщинами, детьми и пожилыми людьми страдают от холода, голода, а также агрессивной позиции России. Хочу обратиться к властям Турции, Китая, Индии. Мы всю ночь переписывались о том, как эвакуировать ваших граждан, – подчеркнула она.

Министр поинтересовалась, знает ли президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, о сорванном гуманитарном коридоре.

– 70 граждан его страны вместе с украинцами не смогли получить шанс выжить. Знают ли об этом те, кто принимает решения дальше делать все, чтобы Путин и дальше проявлял свое зверство на гражданских. Весь мир должен объяснить себе, что происходит, – сказала Верещук.

Она добавила, что украинские власти пытаются помочь китайским студентам, которые находятся в том числе в Сумах и боятся за свою жизнь.

– Что нужно сделать, чтобы мы все вместе поняли, что на сегодняшний день нет граждан Китая, Индии, Турции или других. Мы не различаем, чьи это граждане, мы помогаем всем. Почему же лидеры современного мира, когда видят, как убивают их граждан, не можете объединиться, чтобы указать Путину, что так делать нельзя, – сообщила Ирина Верещук.

Она уточнила, что Украина передавала РФ все документы и сообщала о том, что в колонне находятся иностранные граждане.