Россияне обстреляли гуманитарный коридор для Мариуполя – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временных оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что россияне нарушают достигнутые во время двусторонних переговоров договоренности по установлению гуманитарных договоров.

Она уточнила, что сегодня вновь не удалось помочь жителям Мариуполя.

– Ночью мы договорились об открытии гуманитарного коридора для Мариуполя. Сбор людей должен был пройти с 9 до 11 утра. К сожалению, около 9.20 начался обстрел градами. Гуманитарный коридор так и не заработал, – сказала Верещук во время брифинга 6 марта.

Министр добавила, что Киев организовал гуманитарный конвой, который должен был проехать с Запорожья до Мариуполя. Это – восемь грузовиков с продуктами и медикаментами и 30 автобусов, которые должны были помочь вывозу женщин, детей, людей пожилого возраста с Мариуполя на обратном пути.