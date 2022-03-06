Через обстріл РФ з Маріуполя не змогли виїхати понад 2000 іноземних студентів – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до влади Китаю та Туреччини у зв’язку з тим, що їхні студенти не змогли покинути Маріуполь через зірваний російським обстрілом гуманітарний коридор.

За словами Верещук, йдеться про більш ніж 2000 громадян Індії, Туреччини, Китаю, Пакистану та інших країн.

– Вони разом із українськими студентами, жінками, дітьми та літніми людьми страждають від холоду, голоду, а також агресивної позиції Росії. Хочу звернутися до влади Туреччини, Китаю, Індії. Ми всю ніч переписувалися про те, як евакуювати ваших громадян, – наголосила вона.

Міністр поцікавилася, чи знає президент Туреччини Реджеп Ердоган, який сьогодні розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним, про зірваний гуманітарний коридор.

– 70 громадян його країни разом із українцями не змогли отримати шанс вижити. Чи знають про це ті, хто приймає рішення далі робити все, щоб Путін і надалі виявляв своє звірство на цивільних. Весь світ має пояснити собі, що діється, – сказала Верещук.

Вона додала, що українська влада намагається допомогти китайським студентам, які перебувають у тому числі в Сумах і бояться за своє життя.

– Що потрібно зробити, щоб ми всі разом зрозуміли, що на сьогоднішній день немає громадян Китаю, Індії, Туреччини чи інших. Ми не розрізняємо, чиї це громадяни, ми допомагаємо всім. Чому ж лідери сучасного світу, коли бачать, як убивають їхніх громадян, не можете об’єднатися, щоб вказати Путіну, що так не можна робити, – повідомила Ірина Верещук.

Вона уточнила, що Україна передавала РФ усі документи та повідомляла про те, що у колоні знаходяться іноземні громадяни.