Росіяни обстріляли гуманітарний коридор для Маріуполя – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що росіяни порушують досягнуті під час двосторонніх переговорів домовленості щодо встановлення гуманітарних договорів.

Вона уточнила, що сьогодні знову не вдалося допомогти мешканцям Маріуполя.

– Вночі ми домовилися про відкриття гуманітарного коридору для Маріуполя. Збір людей мав пройти з 9 до 11 ранку. На жаль, близько 9.20 розпочався обстріл градами. Гуманітарний коридор так і не запрацював, – сказала Верещук під час брифінгу 6 березня.

Міністр додала, що Київ організував гуманітарний конвой, який мав проїхати із Запоріжжя до Маріуполя. Це – вісім вантажівок з продуктами та медикаментами та 30 автобусів, які мали допомогти вивезти жінок, дітей, людей похилого віку з Маріуполя на зворотному шляху.