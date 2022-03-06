Сьогодні вночі ударів зазнав аеродром у Старокостянтинові, що на Хмельниччині.

Про це на брифінгу повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, точна кількість ракетних ударів поки не відома, але згодом нададуть такі дані.

– Кілька ракет вдалося збити. Проте деякі ракети влучили у сам аеропорт. Троє поранених, – сказав Гамалій.

Наразі на місці проводять рятувальні роботи, розбирають завали.

Як розповів в ефірі телеканалу Рада Олексій Арестович, ракети, які впали у Старокостянтинові, випустили російські війська з території Білорусі.

– Це російські війська запускали ракети по Старокостянтинову, Коростеню та Житомиру. Варто розуміти, що росіяни майже витратили крилаті ракети Калібр. На 90% вистріляли Калібрами по території України. В них зараз залишилися Іскандери. І вони б’ють Іскандерами. Вистріляли їх не більше 30%, тому, я думаю, стріляти вони з території Білорусі ще довго будуть, – сказав Арестович.

Він наголосив, що білоруські війська і техніка не використовуються для обстрілів території України.