ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Терористи обстріляли ракетами аеродром на Хмельниччині, є поранені

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Терористи обстріляли ракетами аеродром на Хмельниччині, є поранені

Сьогодні вночі ударів зазнав аеродром у Старокостянтинові, що на Хмельниччині.

Про це на брифінгу повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, точна кількість ракетних ударів поки не відома, але згодом нададуть такі дані.

– Кілька ракет вдалося збити. Проте деякі ракети влучили у сам аеропорт. Троє поранених, – сказав Гамалій.

Наразі на місці проводять рятувальні роботи, розбирають завали.

Як розповів в ефірі телеканалу Рада Олексій Арестович, ракети, які впали у Старокостянтинові, випустили російські війська з території Білорусі.

– Це російські війська запускали ракети по Старокостянтинову, Коростеню та Житомиру. Варто розуміти, що росіяни майже витратили крилаті ракети Калібр. На 90% вистріляли Калібрами по території України. В них зараз залишилися Іскандери. І вони б’ють Іскандерами. Вистріляли їх не більше 30%, тому, я думаю, стріляти вони з території Білорусі ще довго будуть, – сказав Арестович.

Він наголосив, що білоруські війська і техніка не використовуються для обстрілів території України.

Читайте
Війська РФ продовжують обстрілювати Харків, найбільше страждає Салтівка

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка