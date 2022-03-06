Украина создаст лагеря для содержания пленных военнослужащих Российской Федерации.

Как заявил в интервью советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, речь идет о сотнях пленных оккупантов.

Его спросили, какое количество и в каких условиях содержатся российские военнопленные.

– Они находятся, часть в удержании передовых подразделений, которые трудно вывести из-за продолжения боев, другая часть находится в содержании центральных органов власти, еще часть находится в разных местах в областях. Мы уже организуем централизованное содержание пленных согласно законам Женевской конвенции, которых, кстати, достаточно много, и эти условия не просты для организации. Но речь уже о лагерях, потому что для такого количества (военнопленных — Ред.) необходимо создавать лагеря, — сказал Алексей Арестович.

Он добавил, что уже не удается удерживать российских военных и пособников РФ как задержанных или арестованных, поэтому возникла такая необходимость в создании лагерей.

При этом советник руководителя ОП не назвал точную цифру военнопленных. Известно только, что их количество увеличивается ежедневно.

Ранее в Украине смогли идентифицировать более 550 убитых и пленных россиян, пришедших на нашу землю. Смотрите полный список имен и данных, которые удалось узнать.

Источник: Alexey Arestovych