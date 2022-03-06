ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Україна створить централізовані табори для полонених російських окупантів – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
Україна створить централізовані табори для полонених російських окупантів – Арестович

Україна створить табори для утримування полонених військовослужбовців Російської Федерації.

Як заявив в інтерв’ю радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, мова йде про сотні полонених окупантів.

Його запитали, яка кількість та в яких умовах утримують російських військовополонених.

– Вони знаходяться, частина в утримуванні передових підрозділів, яких важко вивести через продовження боїв, інша частина знаходиться в утриманні центральних органів влади, ще частина знаходиться в різних місцях в областях. Наразі ми вже організовуємо централізоване утримання полонених згідно з законами Женевської конвенції, яких, до речі, досить багато, і ці умови не прості для організації. Але мова вже про табори, бо для такої кількості (військовополонених, – Ред.) необхідно створювати табори, – сказав Олексій Арестович.

Він додав, що вже не вдається утримувати як російських військових та пособників РФ як затриманих чи заарештованих, тому з’явилась така необхідність у створенні таборів.

При цьому радник керівника ОП не назвав точну цифру військовополонених. Відомо лише, що їх кількість щоденно збільшується.

Раніше в Україні змогли ідентифікувати особи понад 550 убитих та полонених росіян, що прийшли на нашу землю. Дивіться повний список імен та даних, які вдалося з’ясувати.

Читайте
Зрив евакуації з Маріуполя і знищення ворожої авіації: що відбувається на одинадцяту добу війни в Україні

Джерело: Alexey Arestovych

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка