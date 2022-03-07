ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Атака России в ночь на 7 марта является маловероятной — Арестович

Илья Нежигай редактор ленты
Олексій Арестович

В ночь на 7 марта массированные атаки на территорию Украины маловероятны.

Об этом написал на своей странице в Facebook советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— Как ни вечер, так объявляют “…самый массовый налет”, “…финальный штурм”, и “…лично Кадырова”. Друзья, ну 12-й день войны скоро уйдет. Сколько можно верить этим ужасам, оторванным от реальности, как Путин в бункере?, – написал Алексей Арестович.

Он добавил, что оперативные возможности российских войск далеки как от массированных ударов, так и очень далеки от финальных штурмов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация анонсировала на 7 марта массированные атаки по украинским городам и предприятиям.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий войны, которую Россия начала против Украины.

Читайте
Повторная попытка эвакуации из Мариуполя и уничтожение вражеской авиации: что происходит на 12-е сутки войны в Украине

Источник: Алексей Арестович

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка