Атака России в ночь на 7 марта является маловероятной — Арестович

В ночь на 7 марта массированные атаки на территорию Украины маловероятны.

Об этом написал на своей странице в Facebook советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— Как ни вечер, так объявляют “…самый массовый налет”, “…финальный штурм”, и “…лично Кадырова”. Друзья, ну 12-й день войны скоро уйдет. Сколько можно верить этим ужасам, оторванным от реальности, как Путин в бункере?, – написал Алексей Арестович.

Он добавил, что оперативные возможности российских войск далеки как от массированных ударов, так и очень далеки от финальных штурмов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация анонсировала на 7 марта массированные атаки по украинским городам и предприятиям.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий войны, которую Россия начала против Украины.

Источник: Алексей Арестович