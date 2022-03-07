Атака Росії в ніч на 7 березня є малоймовірною – Арестович

В ніч на 7 березня масовані атаки на територію України є малоймовірними.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Як не вечір, так оголошують “…наймасовіший наліт”, “…фінальний штурм”, та “…особисто Кадирова”. Друзі, ну 12-й день війни скоро піде. Скільки можна вірити цим страхіттям, відірваним від реальності, як Путін у бункері?, – написав Олексій Арестович.

Він додав, що оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, і дуже далекі від фінальних штурмів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація анонсувала на 7 березня масовані атаки по українських містах та підприємствах.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій війни, яку Росія розпочала проти України.

Джерело: Олексій Арестович