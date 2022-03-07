Ціна чоловічої честі: що відомо про ухильників на кордоні і яка відповідальність за хабар

На дванадцятий день війни в Україні черги громадян на кордонах з країнами Європи не зменшуються. Незважаючи на дозвіл покинути країну лише жінкам та дітям, чоловіки призовного віку також намагаються, всупереч закону, втекти від війни.

Про це в інтерв’ю 7 березня заявив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук.

Він підтвердив, що щоденно на західних кордонах чоловіки-ухильники пропонують чималі хабарі, аби втекти з України.

– Пропонують, так. І я насправді гордий за наших військовослужбовців, які відмовляються від таких сум грошей – 5, 10, 15 тис. доларів. Таких випадків – у межах 10-20 щодоби.

Також бувають випадки, коли чоловіки призовного віку (18-60 років), яким відмовили у перетині кордону, вдаються до самовільної втечі, але їх також затримують і передають у руки поліції.

Таких випадків, за попередніми підрахунками, приблизно 40-50 щодоби. Однак це мізерна цифра, порівняно зі 140 тис. чоловіків, які, навпаки, повернулися з-за кордону, аби воювати проти агресора.

Яка відповідальність

За словами Ігоря Матвійчука, відповідальність за незаконний перетин кордону України у мирний час досить сильно відрізняється від тієї, яка передбачена на випадок воєнного стану в країні.

– В умовах мирного часу це адміністративна відповідальність (за незаконний перетин кордону, за його організацію). Хабар, звичайно, що кримінальна відповідальність і в мирний час, однак в умовах воєнного стану вона куди суворіша.

Механізм роботи прикордонників наступний: вони одразу викликають підрозділ Нацполіції, інформують військкомати про виявлення потенційних призовників, яким потрібно вручити повістку.

Ігор Матвійчук також додав, що людський фактор відіграє не останню роль у тому, аби не пропускати ухильника від служби в ЗСУ через кордон. Справа у тому, що більшість працівників на пропускних пунктах з країнами Європи – це жінки.

– Переважно перевіркою документів у нас займаються жінки. Уявіть собі, коли озброєна жінка з автоматом оформляє чоловіка, який не на фронт повертається, а їде за кордон, і пояснює, що у нього там діти чи ще щось. Хоча у тієї жінки теж діти, які чекають на маму вдома.

Водночас Ігор Матвійчук допускає, що поодинокі випадки реального хабарництва на кордоні можливі, однак вірити варто лише перевіреним джерелам, а не сумнівним Telegram-каналам.

Він закликав громадян, які стали свідками подібних випадків, відразу звертатися до відповідних органів, аби факт хабарництва було викрито і доведено.