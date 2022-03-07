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Факты / Украина

ГУР обнародовало список танкистов, причастных к вторжению в Украину

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танк РФ фото

Украинская разведка обнародовала список личного состава 6-й отдельной танковой бригады российских войск, которая причастна к вторжению на территорию Украины. Все имена находятся на сайте Главного управления разведки о Минобороне.

Танкисты, вы знали, что вы выполняете преступные приказы, но вы сознательно сделали этот выбор! Приговор на уничтожение вы подписали, – сообщает ГУР МО.

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Ранее мы рассказывали, как определенные подразделения Вооруженных Сил Украины провели контратаку на Мариупольском направлении.

При этом наши военные уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины Тигр и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен.

Фото: Минобороны России

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