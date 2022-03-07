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Факти / Україна

ГУР оприлюднило список танкістів, які причетні до вторгнення в Україну

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танк РФ фото

Українська розвідка оприлюднила список особового складу 6 окремої танкової бригади російських військ, що причетна до вторгнення на територію України. Усі імена знаходяться на сайті Головного управління розвідки про Мінобороні.

Танкісти, ви знали, що виконуєте злочинні накази, але ви свідомо зробили цей вибір! Вирок на знищення ви собі підписали, – повідомляє ГУР МО.

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Раніше ми розповідали, як визначені підрозділи Збройних Сил України здійснили контратаку на Маріупольському напрямку.

При цьому наші військові знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини Тигр та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон.

Фото: Минобороны России

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