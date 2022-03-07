Орбан разрешил размещение войск НАТО в Венгрии

Венгрия разрешила размещение войск НАТО на западе своей страны, а также поставки оружия через свою территорию в другие государства-члены НАТО.

Об этом говорится в указе, который подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Текст указа опубликовали в официальной газете в понедельник, 7 марта.

При этом в указе уточняется, что Венгрия не разрешила поставки летального оружия через свою территорию в Украину, на которую напала Российская Федерация.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что его страна не будет поставлять оружие Украине, так как ей самой необходимо все имеющееся у нее вооружение.

В то же время Виктор Орбан сообщал, что Будапешт поддержит санкции против Российской Федерации, о которых договорились страны Европейского Союза.