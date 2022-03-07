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Факти / Україна

Орбан дозволив розміщення військ НАТО в Угорщині

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Віктор Орбан

Угорщина дозволила розміщення військ НАТО на заході своєї країни, а також постачання зброї через свою територію до інших держав-членів НАТО

Про це йдеться в указі, який підписав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Текст указу опублікували в офіційній газеті у понеділок, 7 лютого.

При цьому в указі уточнюється, що Угорщина не дозволила постачання летальної зброї через свою територію до України, на яку напала Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявляв, що його країна не постачатиме зброю Україні, тому що їй самій потрібне все озброєння, яке вона має.

Водночас, Віктор Орбан повідомляв, що Будапешт підтримає санкції проти Російської Федерації, про які домовилися країни Європейського союзу.

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