Угроза ядерным объектам и обстрелы гражданских: Зеленский рассказал президенту Евросовета о действиях РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 марта, обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем последние действия Российской Федерации на украинской земле.

– Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Необходимо это остановить. Затронули вопрос членства Украины в Евросоюзе. Народ Украины этого достоин, – написал Зеленский по результатам переговоров на своей странице в Twitter.

Тем временем Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз “твердо стоит на стороне Украины” и пытается помочь облегчить страдания, которые причиняет агрессия Российской Федерации, а также – обеспечить миру ядерную безопасность.