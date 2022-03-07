ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

Угроза ядерным объектам и обстрелы гражданских: Зеленский рассказал президенту Евросовета о действиях РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Угроза ядерным объектам и обстрелы гражданских: Зеленский рассказал президенту Евросовета о действиях РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 марта, обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем последние действия Российской Федерации на украинской земле.

– Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Необходимо это остановить. Затронули вопрос членства Украины в Евросоюзе. Народ Украины этого достоин, – написал Зеленский по результатам переговоров на своей странице в Twitter.

Тем временем Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз “твердо стоит на стороне Украины” и пытается помочь облегчить страдания, которые причиняет агрессия Российской Федерации, а также – обеспечить миру ядерную безопасность.

Читайте
Зеленский обсудил с премьером Индии борьбу с российской агрессией

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка