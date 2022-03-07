С начала вторжения России в Украину общие боевые потери врага по состоянию 7 марта ориентировочно составляют более 11 тыс. человек личного состава.

Такие данные озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также Россия в войне против Украины потеряла 290 танков и 999 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери:

артиллерийские системы –117;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 23;

самолеты – 46;

вертолеты – 68;

автомобильная техника – 454;

корабли/катера – 3;

цистерны – 60;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 7.

Данные о потерях врага уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 7 марта Россия продолжает наступательную операцию против Украины. Российские захватчики несут большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдаются в плен.

Силы агрессора обстреливают гражданское население, “зеленые коридоры”, берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.