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Факты / Украина

Превысили 11 тыс. человек: Генштаб озвучил обновленные потери РФ в войне против Украины

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Превысили 11 тыс. человек: Генштаб озвучил обновленные потери РФ в войне против Украины

С начала вторжения России в Украину общие боевые потери врага по состоянию 7 марта ориентировочно составляют более 11 тыс. человек личного состава.

Такие данные озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также Россия в войне против Украины потеряла 290 танков и 999 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери:

  • артиллерийские системы –117;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 23;
  • самолеты – 46;
  • вертолеты – 68;
  • автомобильная техника – 454;
  • корабли/катера – 3;
  • цистерны – 60;
  • беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 7.

Данные о потерях врага уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 7 марта Россия продолжает наступательную операцию против Украины. Российские захватчики несут большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдаются в плен.

Силы агрессора обстреливают гражданское население, “зеленые коридоры”, берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Фото: Минобороны

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