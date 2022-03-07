Від початку вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати ворога станом на 7 березня орієнтовно становлять понад 11 тис. осіб особового складу.
Такі дані озвучили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 290 танків і 999 бойових броньованих машин.
Інші бойові втрати:
- артилерійські системи –117;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 50;
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 23;
- літаки – 46;
- гелікоптери – 68;
- автомобільна техніка – 454;
- кораблі/катери – 3;
- цистерни – 60;
- безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані про втрати ворога уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 7 березня Росія продовжує наступальну операцію проти України. Російські загарбники зазнають великих втрат у живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здаються у полон.
Сили агресора обстрілюють цивільне населення, “зелені коридори”, беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.