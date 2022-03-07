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Факти / Україна

Перевищили 11 тис. осіб: Генштаб озвучив оновлені втрати РФ у війні проти України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Перевищили 11 тис. осіб: Генштаб озвучив оновлені втрати РФ у війні проти України

Від початку вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати ворога станом на 7 березня орієнтовно становлять понад 11 тис. осіб  особового складу.

Такі дані озвучили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 290 танків і 999 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати:

  • артилерійські системи –117;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 50;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 23;
  • літаки – 46;
  • гелікоптери – 68;
  • автомобільна техніка – 454;
  • кораблі/катери – 3;
  • цистерни – 60;
  • безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані про втрати ворога уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 7 березня Росія продовжує наступальну операцію проти України. Російські загарбники зазнають великих втрат у живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здаються у полон.

Сили агресора обстрілюють цивільне населення, “зелені коридори”, беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Фото: Міноборони

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