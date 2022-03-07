По состоянию на 7 марта под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью агрессор уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень, целенаправленно убивая мирных жителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении. Он также упомянул трагическую гибель председателя Гостомельской общины Юрия Прилипко, когда тот раздавал людям хлеб и лекарства, до последнего вздоха заботясь о них.

— Это мой коллега, которого я хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрию Прилипко, — сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что сегодня украинские города героически обороняются, военные смело защищают нашу землю, а бесстрашные мирные жители выходят на митинги против российских захватчиков.

Виталий Кличко заверил, что в столице власти также делают все для обеспечения города и создания резерва продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Также из города уже отправили гуманитарную помощь в Чернигов, пытаются доставить ее в Бучу и Гостомель.

– Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома, а в случае сигнала тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять и будет защищаться. Вместе мы выстоим, — заверил Кличко.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские захватчики пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. По его словам, это могут быть атаки на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.