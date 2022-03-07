В России был задержан настоятель церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново, иерея Иоанна Бурдина, за антивоенные выражения в проповеди и публикацию антивоенной петиции на сайте своего прихода. Об этом сообщает издание Медуза, ссылаясь на журналиста российской службы BBC Андрея Захарова.

Под Костромой за антивоенную проповедь будут судить священника. Проповедь, произнесенную в прощенное воскресенье. Просто сатанизм, – написал Захаров в своем Twitter.

Бурдина обвиняют в дискредитации вооруженных сил и в том, что он “внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе), а также размещал информации с агитационными изображениями на сайте”.

Красносельский районный суд Костромской области рассмотрит дело 7 марта, – сообщает Медуза.

Напомним, в России на митингах против военных действий Кремля в Украине по состоянию на вечер 6 марта задержали несколько тысяч человек.

В частности, по данным независимого правозащитного медиапроекта, посвященного политическим преследованиям в России, ОВД-Инфо речь идет, по меньшей мере, о 4 359 человек.

Детальнее – в нашем материале.

Фото: Патриарх Кирилл