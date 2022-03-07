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Факти / Україна

Російського священика судитимуть за антивоєнну проповідь

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Російського священика судитимуть за антивоєнну проповідь

У Росії затримали настоятеля церкви Воскресіння Христового у селі Карабанове, ієрея Іоанна Бурдіна, за антивоєнні висловлювання у проповіді та публікацію антивоєнної петиції на сайті своєї парафії. Про це повідомляє видання Медуза, посилаючись на журналіста російської служби ВВС Андрій Захарова.

Під Костромою за антивоєнну проповідь судитимуть священика. Проповідь, сказану у прощену неділю. Просто сатанізм, – написав Захаров у своєму Twitter.

Бурдіна звинувачують у дискредитації збройних сил і в тому, що він “навіяв прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), вбивства жителів України (братів і сестер у Христі), а також розміщав інформацію з агітаційними зображеннями на сайті”.

 

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Нагадаємо, у Росії на мітингах проти воєнних дій Кремля в Україні станом на вечір 6 березня затримали кілька тисяч людей.

Зокрема, за даними незалежного правозахисного медіапроекту, присвяченого політичним переслідуванням у Росії, ОВС-Інфо, йдеться щонайменше про 4 359 людей.

Детальніше – у нашому матеріалі.

Фото: Патриарх Кирилл

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