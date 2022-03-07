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Факти / Україна

У Миколаєві палають пожежі після масових обстрілів

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл Миколаєва

Уранці 7 березня житлові квартали та передмістя Миколаєва обстріляли війська РФ.

Через це сталось п’ять пожеж у житловому секторі та об’єктах промисловості (ДП НВКГ Зоря-Машпроєкт).

У ці хвилини до ліквідації займань залучені рятувальники п’яти підрозділів та техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону радник глави МВС Вадим Денисенко, упродовж ночі окупанти били по житлових кварталах Миколаєва з реактивних систем залпового вогню Смерч.

Нині уточнюється інформація про втрати та руйнування.

Є інформація про численні вибухонебезпечні предмети в житловому секторі.

Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
У Миколаєві палають пожежі після масових обстрілів / 4 фотографии

Частина міста залишилася без теплопостачання.

Тимчасово призупинена робота котелень:

  • вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);
  • вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);
  • вул. Знам’янська, 2 (29 житлових будинків);
  • вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).

У Миколаївоблтеплоенерго обіцяють: над відновленням роботи об’єктів та постачання теплової енергії до будинків спеціалісти підприємства почнуть працювати, щойно це стане можливим.

Джерело: ДСНСМиколаївоблтеплоенерго

Фото: ДСНС

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