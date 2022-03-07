Уранці 7 березня житлові квартали та передмістя Миколаєва обстріляли війська РФ.

Через це сталось п’ять пожеж у житловому секторі та об’єктах промисловості (ДП НВКГ Зоря-Машпроєкт).

У ці хвилини до ліквідації займань залучені рятувальники п’яти підрозділів та техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону радник глави МВС Вадим Денисенко, упродовж ночі окупанти били по житлових кварталах Миколаєва з реактивних систем залпового вогню Смерч.

Нині уточнюється інформація про втрати та руйнування.

Є інформація про численні вибухонебезпечні предмети в житловому секторі.

У Миколаєві палають пожежі після масових обстрілів / 4 фотографии

Частина міста залишилася без теплопостачання.

Тимчасово призупинена робота котелень:

вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);

вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);

вул. Знам’янська, 2 (29 житлових будинків);

вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).

У Миколаївоблтеплоенерго обіцяють: над відновленням роботи об’єктів та постачання теплової енергії до будинків спеціалісти підприємства почнуть працювати, щойно це стане можливим.

Джерело: ДСНС, Миколаївоблтеплоенерго

Фото: ДСНС