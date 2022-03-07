Україна на суді ООН звинуватила РФ у використанні геноциду як зброї

Агент України в суді ООН Антон Кориневич заявив, що Російська Федерація у своїй війні проти України використовує геноцид як зброю та виправдання своїх неправомірних дій.

– РФ стверджує, що ця війна має “зупинити геноцид”. Президент Росії вранці 24 лютого, віддаючи наказ про вторгнення в Україну, сказав, що “ми маємо зупинити це звірство, цей геноцид”. “Мета” війни, за його словами, полягала в тому, щоб “захистити” людей від “геноциду”. Це жахлива брехня. Путін бреше, а українці гинуть, – цитує виступ Кориневича Європейська правда.

Він наголосив, що це не Україна робить геноцид, а Росія та її політичне керівництво та армія. Вони скоюють злочини проти людяності та військові злочини в Україні.

Кориневич повідомив, що останніми тижнями багато хто згадує Другу світову війну, оскільки зазначають, що Європа не бачила такої агресії та конфлікту з тих часів.

– Росія ж зараз заплямує пам’ять про Голокост, заявляючи про “денацифікацію” України. Хоча зараз доречно згадати Другу світову, але з іншої причини: у тій війні українці та росіяни разом боролися та гинули, щоб зупинити зло, – сказав він.

За його словами, після війни світ побудував стовпи міжнародного права і сказав “ніколи знову” подвійному злу нацизму: агресії та геноциду.

– Росія спотворила ці слова. Росія належить до геноциду як зброї. Вона використовує один стовп сучасного правового порядку, щоб знищити інший. Росія збрехала про геноцид, щоб виправдати свій злочин агресії, Росія опоганила Конвенцію про заборону геноциду, – резюмував Коріневич.

Він запропонував Росії скласти зброю та надати свої докази так званого геноциду в Україні.