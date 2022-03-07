На дванадцятий день після вторгнення Росія продовжує наступальну операцію проти України. Однак ворог зазнає великих втрат в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здається у полон.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. З початку доби російські загарбники наносять ракетно-бомбові та артилерійські удари по українських населених пунктах. Для нанесення авіаударів по Україні вони продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі.

Діючи підступно, вони порушують правила Міжнародного гуманітарного права, обстрілюють цивільне населення, “зелені коридори”, беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Так, місто Ірпінь у Київській області залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезти туди їжу і воду неможливо, російські загарбники заборонили містянам виходити з домівок.

У Генштабі наголошують, що мають місце численні випадки зйомки постановних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів агресора. Також у соціальних мережах ворог продовжує поширювати контент від першої особи, що негативно висвітлює діяльність Збройних сил України.

Але угруповання сил оборони України продовжує оборонну операцію на всіх напрямах висування противника.