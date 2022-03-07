Загроза ядерним об’єктам та обстріл цивільних: Зеленський розповів президенту Євроради про дії РФ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 7 березня, обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем останні дії Російської Федерації на українській землі.

– Обговорили загрозу ядерним об’єктам, обстріл цивільної та критичної інфраструктури. Потрібно це зупинити. Порушили питання членства України в Євросоюзі. Народ України цього гідний, – написав Зеленський за результатами переговорів на своїй сторінці у Twitter.

Тим часом Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз “твердо стоїть на боці України” і намагається допомогти полегшити страждання, яких завдає агресія Російської Федерації, а також забезпечити світу ядерну безпеку.