ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ

Загроза ядерним об’єктам та обстріл цивільних: Зеленський розповів президенту Євроради про дії РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Загроза ядерним об’єктам та обстріл цивільних: Зеленський розповів президенту Євроради про дії РФ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 7 березня, обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем останні дії Російської Федерації на українській землі.

– Обговорили загрозу ядерним об’єктам, обстріл цивільної та критичної інфраструктури. Потрібно це зупинити. Порушили питання членства України в Євросоюзі. Народ України цього гідний, – написав Зеленський за результатами переговорів на своїй сторінці у Twitter.

Тим часом Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз “твердо стоїть на боці України” і намагається допомогти полегшити страждання, яких завдає агресія Російської Федерації, а також забезпечити світу ядерну безпеку.

Читайте
Зеленський обговорив з прем'єром Індії боротьбу з російською агресією

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка