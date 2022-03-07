Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Темой обсуждения была полномасштабная война, которую Россия развязала против нашего государства.

О деталях глава государства проинформировал в своем Twitter-аккаунте. По словам Зеленского, в ходе разговора обсуждалась помощь гражданам Индии во время войны в Украине.

– Проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о борьбе Украины с российской агрессией. Индия ценит помощь своим гражданам во время войны и настроенность Украины на прямой мирный диалог на самом высоком уровне. Выразил благодарность за поддержку украинского народа, — отметил Владимир Зеленский, комментируя переговоры.

Как рассказала накануне вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, студенты из Индии не смогли покинуть Мариуполь, поскольку организация гуманитарного коридора из этого города была сорвана российскими обстрелами.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину продолжаются ракетные обстрелы украинских населенных пунктов. Киев пытается создать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан, однако уже дважды эти попытки были сорваны Россией и путинскими войсками.

По словам Ирины Верещук, эвакуироваться не могут не только украинцы, но и иностранцы: граждане Китая, Пакистана, Индии и других государств.

Источник: Владимир Зеленский