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Факты / Украина

Гибнут под обстрелами и плачут за родителями: как дети переживают войну в Украине

Наташа Тарчевська редактор ленты
Гибнут под обстрелами и плачут за родителями: как дети переживают войну в Украине

За тринадцать дней полномасштабной войны в Украине путинские агрессоры убили 50 украинских детей.

Сегодня эту цифру, выступая перед депутатами парламента Великобритании, озвучил президент Владимир Зеленский.

Российские регулярные войска совершенно преступным способом с первых часов войны в Украине обстреливали детсады, школы. Впоследствии под обстрелами оказались десятки больниц с маленькими пациентами.

По всей Украине детям приходится прятаться в укрытиях и расставаться с родителями, которые с оружием в руках защищают Украину от врага.

Соцсети заполнили трогательные фото и видео, как на самом деле дети переживают войну, лишаясь не только достойных условий для воспитания, но и часто нормального питания, чистой воды и отдыха.

Первая леди Елена Зеленская заявила, что в результате действий путинских военных преступников страдают дети из известной больницы Охматдет.

Теперь пациенты Национальной детской специализированной больницы, занимающейся тяжелейшими случаями со всей страны, вынуждены продолжать лечение в бомбоубежищах.

Утро 8 марта оказалось трагическим в городе Мариуполь. Там спасатели достали из-под завалов мертвую шестилетнюю девочку. Официальная причина смерти ребенка – обезвоживание.

По предварительным выводам экспертов, в последние минуты своей жизни маленькая Таня была одна, обессиленная, испуганная, испытывая страшную жажду.

Как заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, российские агрессоры после вхождения в город цинично лишили полмиллиона жителей воды, света, тепла и связи.

В настоящее время идет поиск родных погибшей девочки. Известно лишь то, что мать шестилетней Тани погибла еще до смерти своей дочери.

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