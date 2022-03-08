Шестилетнего ребенка достали из-под завалов разрушенного рашистскими бомбами жилого дома уже мертвой. Ее мама погибла. Последние минуты своей жизни девочка была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в своем Telegram-канале страшные подробности гибели ребенка, о котором говорил в своем видеобращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня у меня нет слов. Как и нет больше эмоций. Мариуполь постигла страшное горе. В результате блокады нашего родного города умер еще один ребенок. Причина смерти – обезвоживание. Еще раз. В Мариуполе умер ребенок от обезвоживания. Мое сердце наполнено болью и полнится ненавистью к фашистам, взявшим наш родной Мариуполь в блокаду.

За этой историей жизнь шестилетней Тани, которую мы достали из-под завалов разрушенного дома. Ее мама погибла. Мы не можем сказать сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь.

Мы не можем себе представить сколько страданий пришлось вынести ни в чем неповинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, который выживает в блокаде уже восьмые сутки.

Оккупанты из России цинично лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи. Заблокировали все выезды и въезды в город. Оставили людей отрезанными от внешнего мира. Из-за этих негодяев наш родной Мариуполь попал в ловушку гуманитарной катастрофы.

Все попытки доставить нашим землякам продукты питания и медикаменты блокировались русской армией. Как и блокировались попытки эвакуировать мариупольцев и тем самым спасти жизни людей.

В результате случилось то, что казалось невозможным в XXI веке. Для Европы – это страшное известие. Для Украины – это страшная реальность. А для Мариуполя – ужасная трагедия, полная несправедливости и боли.

В то время как на расстоянии в полторы тысячи километров от Мариуполя, в Варшаве или Будапеште, в Мюнхене или Париже, дети идут в школу, в нашем городе они лишены такой возможности. Точнее их безжалостно и цинично лишили ее. Лишили мирного детства.

Но мы еще можем спасти их мирное будущее. Мариуполь необходимо деблокировать. Срочно необходимо открыть гуманитарный коридор и спасти полмиллиона мариупольцев.

Мы также кричим, что есть силы, чтобы мировое сообщество приняло решение о закрытии неба над Украиной. Это не вернет нашу милую Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине.

Источник: Мариупольский городской совет