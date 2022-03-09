Гинуть під обстрілами і плачуть за батьками: як діти переживають війну в Україні

За тринадцять днів повномасштабної війни в Україні путінські агресори вбили 50 українських дітей.

Сьогодні цю цифру під час виступу перед депутатами парламенту Великої Британії озвучив президент Володимир Зеленський.

Російські регулярні війська у цілком злочинний спосіб з перших годин війни в Україні обстрілювали дитсадочки, школи. Згодом під обстрілами опинилися десятки лікарень із маленькими пацієнтами.

По всій Україні дітям доводиться переховуватися в укриттях та розлучатися із батьками, які зі зброєю в руках боронять Україну від ворога.

Соцмережі заповнили зворушливі фото та відео, як насправді діти переживають війну, будучи позбавленими не лише гідних умов для виховання, а й часто нормального харчування, чистої води та відпочинку.

Мамо і тато цієї дитини стають на захист Києва.

Зайшли попрощатися. Неймовірна гордість за українців та невимовна лють до ворогів. pic.twitter.com/Unt8aP9EUC — ????????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

Перша леді Олена Зеленська заявила, що внаслідок дій путінських військових злочинців страждають діти з відомої лікарні Охматдиту.

Наразі пацієнти Національної дитячої спеціалізованої лікарні, що займається найважчими випадками з усієї країни, змушені продовжувати лікування у бомбосховищах.

Ранок 8 березня видався трагічним у місті Маріуполь. Там рятувальники дістали з-під завалів мертву шестирічну дівчинку. Офіційна причина смерті дитини – зневоднення.

За попередніми висновками експертів, останні хвилини свого життя маленька Таня була одна, знесилена, перелякана, відчуваючи страшну спрагу.

Як заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, російські агресори після входження в місто цинічно позбавили пів мільйона мешканців води, світла, тепла і зв’язку.

Наразі триває пошук рідних загиблої дівчинки. Відомо лише те, що матір шестирічної Тетянки загинула ще до смерті своєї доньки.