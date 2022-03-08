Шестирічну дитину дістали з-під завалів зруйнованого рашистськими бомбами житлового будинку вже мертвою. Її мама загинула. Останні хвилини свого життя дівчинка була одна, знесилена, перелякана, відчуваючи страшну спрагу.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів у своєму Telegram-каналі страшні подробиці загибелі дитини, про яку говорив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні у мене немає слів. Як і немає більше емоцій. Маріуполь спіткало страшне горе. В результаті блокади нашого рідного міста померла ще одна дитина. Причина смерті – зневоднення. Ще раз. У Маріуполі померла дитина від зневоднення. Моє серце наповнене болем і повниться ненавистю до фашистів, які взяли наш рідний Маріуполь у блокаду.

За цією історією життя шестирічної Тані, яку ми дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мама загинула. Ми не можемо сказати, скільки часу наша маленька, сильна маріупольчанка боролася за своє життя.

Ми не можемо собі уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому неповинній дитині. Останні хвилини свого життя вона була одна, знесилена, перелякана, відчуваючи страшну спрагу. Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає в блокаді вже восьму добу.

Окупанти з Росії цинічно позбавили пів мільйона маріупольців води, світла, тепла і зв’язку. Заблокували всі виїзди і в’їзди в місто. Залишили людей відрізаними від зовнішнього світу. Через цих негідників наш рідний Маріуполь потрапив у пастку гуманітарної катастрофи.

Всі спроби доставити нашим землякам продукти харчування та медикаменти блокувалися російською армією. Як і блокувалися спроби евакуювати маріупольців і тим самим врятувати життя людей.

В результаті сталося те, що здавалося неможливим у XXI столітті. Для Європи – це страшна звістка. Для України – це страшна реальність. А для Маріуполя – жахлива трагедія, повна несправедливості й болю.

У той час як на відстані в півтори тисячі кілометрів від Маріуполя, у Варшаві або Будапешті, в Мюнхені або Парижі, діти йдуть до школи, в нашому місті вони позбавлені такої можливості. Точніше їх безжально і цинічно позбавили її. Позбавили мирного дитинства.

Але ми ще можемо врятувати їх мирне майбутнє. Маріуполь необхідно деблокувати. Терміново необхідно відкрити гуманітарний коридор і врятувати пів мільйона маріупольців.

Ми також кричимо, що є сили, щоб світова спільнота прийняла рішення про закриття неба над Україною. Це не поверне нашу милу Таню, але зможе захистити тисячі дитячих життів в Україні.

Джерело: Маріупольська міська рада