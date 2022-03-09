В Киевской области действует пока один путь эвакуации людей – от взорванного моста в Романовке возле Новоирпенской трассы.

Об этом в эфире спецмарафона национальных телеканалов сообщила спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Добираться до места сбора людям нужно пешком.

– Оттуда людей эвакуируют волонтеры, работники ГСЧС, военные и развозят в те локации, куда им нужно попасть. Большинство все же везут к железнодорожному вокзалу в Киеве, – подчеркнула Виктория Рубан.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Киевской области, к месту сбора пешком приходят даже люди из Бучи. Однако большинство все же остаются заблокированными в собственных домах.

В то же время, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают: не нужно приходить на железнодорожный вокзал Ирпеня, потому что оттуда эвакуации нет.

– Некоторые люди не знают, что железнодорожные пути подорваны и пытаются каким-то образом попасть на вокзал Ирпеня. Этого не нужно делать. Если есть малейшая возможность, нужно идти к месту сбора – взорванному мосту Новоирпенской трассы, – добавляет Виктория Рубан.

Пока, говорит представительница ГСЧС Киевской области, нет никаких данных о попытках создания гуманитарного коридора.

По ее словам, гуманитарная ситуация в Василькове значительно лучше, чем в Буче, Ворзеле и Ирпене.

Однако там и дальше наносятся авиаудары, есть погибшие и очень много разрушенных зданий.

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