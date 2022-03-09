У Київській області діє поки що один шлях евакуації людей – від підірваного мосту в Романівці, що поблизу Новоірпінської траси.

Про це в ефірі спецмарафону національних телеканалів повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Діставатися до місця збору людям потрібно пішки.

– Звідти людей евакуюють волонтери, працівники ДСНС, військові й розвозять до тих локацій, куди їм потрібно потрапити. Більшість все ж таки везуть до залізничного вокзалу в Києві, – наголосила Вікторія Рубан.

За словами речниці ДСНС Київської області, до місця збору пішки приходять навіть люди з Бучі. Проте більшість все ж залишаються заблокованими у власних оселях.

Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій наголошують: не потрібно приходити на залізничний вокзал Ірпеня, тому що звідти евакуації немає.

– Деякі люди не знають, що залізничні колії підірвані й намагаються якимось чином потрапити на вокзал Ірпеня. Цього не потрібно робити. Якщо є найменша можливість, треба йти до місця збору – підірваного мосту Новоірпінської траси, – додає Вікторія Рубан.

Поки, каже представниця ДСНС Київської області, немає жодних даних про спроби створення гуманітарного коридору.

За її словами, гуманітарна ситуація у Василькові значно краща, ніж у Бучі, Ворзелі та Ірпені.

Однак там і надалі наносяться авіаудари, є загиблі та дуже багато зруйнованих будівель.

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