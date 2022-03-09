Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за государственную измену и диверсии.

Речь идет о документе № 7116, который Верховная Рада приняла 3 марта.

Согласно данным на сайте ВР, закон уже возвращен с подписью президента.

Этим документом вносятся изменения в статьи 111 и 113 Уголовного кодекса:

• За государственную измену теперь предусмотрено наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. До сих пор за госизмену наказывали лишением свободы на срок от 12 до 15 лет (с конфискацией имущества или без нее).

• Также предусмотрено максимальное наказание за совершение диверсий в условиях военного положения или вооруженного конфликта: лишение свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Законом вводится запрет на амнистию лиц, совершивших госизменц или диверсию.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон № 7124 об усилении ответственности за мародерство. Этот документ народные депутаты также приняли 3 марта.

Им повышается минимальная граница уголовного наказания за мародерство.

Так, лицу, похитившему на поле боя вещи, которые находились при убитых или раненых (совершение мародерства), будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (до сих пор было от 3 до 10 лет).

Кроме того, дополняются квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного или чрезвычайного положения – составы преступлений, предусмотренные статьями: 185 (Кража), 186 (Грабеж), 187 (Разбой), 189 (Вымогательство), 191 (Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УКУ.