Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за державну зраду і диверсії.

Йдеться про документ № 7116, який Верховна Рада ухвалила 3 березня.

Згідно з даними на сайті ВР, закон вже повернуто з підписом президента.

Цим документом вносяться зміни до статей 111 та 113 Кримінального кодексу:

• За державну зраду тепер передбачено покарання у вигляді 15 років в’язниці або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Досі ж за держзраду карали позбавленням волі на строк від 12 до 15 років (з конфіскацією майна чи без неї).

• Також передбачено максимальне покарання за вчинення диверсій в умовах воєнного стану чи збройного конфлікту: позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Законом запроваджується заборона на амністію осіб, які скоїли держзраду чи диверсію.

Крім того, Володимир Зеленський підписав закон № 7124 про посилення відповідальності за мародерство. Цей документ народні депутати також ухвалили 3 березня.

Ним підвищується мінімальна межа кримінального покарання за мародерство.

Так, особі, яка викрала на полі бою речі, що знаходилися при вбитих чи поранених (вчинила мародерство), загрожуватиме позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (досі було від 3 до 10 років).

Крім того, доповнюються кваліфікуючою ознакою – вчинення в умовах воєнного або надзвичайного стану – склади злочинів, передбачені статтями: 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж), 187 (Розбій), 189 (Вимагання), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Варто зазначити, що 3 березня Верховна Рада також ухвалила законопроєкти, які запроваджують відповідальність для колаборантів (осіб, які свідомо співпрацюють з державою-агресором Росією). Їм загрожуватиме до 15 років позбавлення волі. Крім того, для них буде закритий доступ до військової служби та допуск до державної таємниці.