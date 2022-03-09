Украинские военные ликвидировали командира мотострелкового полка вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Так, нашим воинам удалось ликвидировать командира 33-го мотострелкового полка гвардии подполковника Юрия Агаркова.

О смерти земляка-оккупанта в Instagram написал и губернатор Псковской области РФ. По его словам, вместе с Агарковым Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще одного российского офицера-десантника – Константина Зизевского.

Отмечается, что Агарков и Зизевский были из военных династий.