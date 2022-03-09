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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали российского командира полка Юрия Агаркова

Марта Бондаренко редактор ленты
ВСУ ликвидировали российского командира полка Юрия Агаркова

Украинские военные ликвидировали командира мотострелкового полка вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Так, нашим воинам удалось ликвидировать командира 33-го мотострелкового полка гвардии подполковника Юрия Агаркова.

О смерти земляка-оккупанта в Instagram написал и губернатор Псковской области РФ. По его словам, вместе с Агарковым Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще одного российского офицера-десантника – Константина Зизевского.

Отмечается, что Агарков и Зизевский были из военных династий.

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