Українські військові ліквідували командира мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Так, нашим воякам вдалося ліквідувати командира 33-го мотострілецького полку гвардії, підполковника Юрія Агаркова.

Про загибель земляка-окупанта в Instagram написав і губернатор Псковської області РФ. За його словами, разом з Агарковим Збройні сили України ліквідували ще одного російського офіцера-десантника – Костянтина Зизевського.

Зазначається, що Агарков і Зизевський були із військових династій.

Раніше повідомлялося, що під час боїв поблизу Харкова ліквідували начальника штабу – першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора Віталія Герасимова. Він брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та анексії Криму.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: губернатор Псковської області