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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували російського командира полку Юрія Агаркова

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ЗСУ ліквідували російського командира полку Юрія Агаркова

Українські військові ліквідували командира мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Так, нашим воякам вдалося ліквідувати командира 33-го мотострілецького полку гвардії, підполковника Юрія Агаркова.

Про загибель земляка-окупанта в Instagram написав і губернатор Псковської області РФ. За його словами, разом з Агарковим Збройні сили України ліквідували ще одного російського офіцера-десантника – Костянтина Зизевського.

Зазначається, що Агарков і Зизевський були із військових династій.

Раніше повідомлялося, що під час боїв поблизу Харкова ліквідували начальника штабу – першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора Віталія Герасимова. Він брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та анексії Криму.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: губернатор Псковської області

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