Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Киев готов к обороне – для этого есть все необходимое.

– Город в осаде. Город готов биться. Оборона продумана. Поставки налажены. Парни на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны, – сказал он в видеообращении в соцсети.

По его словам, все руководство Украины в полном составе сейчас находится на рабочих местах в Киеве.

– Город Киев – символ Украины – будет до конца стоять и точно не отдаст Украину врагу. Они должны это понять! – отметил Подоляк.

Київ. Місто в облозі. Місто, готове битися. Оборона продумана. Постачання налагоджене. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені та професійні. Політичне керівництво країни у повному складі на робочих місцях у столиці України. pic.twitter.com/QK4VizojWF Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022

Оборону Киева решили усилить сводным батальоном Национальной полиции, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, новый батальон будет, в частности, вовлечен в борьбу с возможными десантами врага.

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