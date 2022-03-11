Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Киев готов к обороне – для этого есть все необходимое.

– Город в осаде. Город готов биться. Оборона продумана. Поставки налажены. Парни на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны, – сказал он в видеообращении в соцсети.

По его словам, все руководство Украины в полном составе сейчас находится на рабочих местах в Киеве.

– Город Киев – символ Украины – будет до конца стоять и точно не отдаст Украину врагу. Они должны это понять! – отметил Подоляк.

Оборону Киева решили усилить сводным батальоном Национальной полиции, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, новый батальон будет, в частности, вовлечен в борьбу с возможными десантами врага.

Связанные темы:

Война в УкраинеКиївМихаил ПодолякОфис президентаРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.