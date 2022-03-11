Київ в облозі, але готовий до бою – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Київ готовий до оборони – для цього є все необхідне.

– Місто в облозі. Місто готове битися. Оборона продумана. Постачання налагоджене. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені та професійні, – сказав він у відеозверненні у соцмережі.

За його словами, усе керівництво України у повному складі зараз на робочих місцях у Києві.

– Місто Київ – символ України – буде до кінця стояти і точно не віддасть Україну ворогу. Вони мають це зрозуміти! – наголосив Подоляк.

Київ. Місто в облозі. Місто, готове битися. Оборона продумана. Постачання налагоджене. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені та професійні. Політичне керівництво країни у повному складі на робочих місцях у столиці України. pic.twitter.com/QK4VizojWF — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022

Оборону Києва вирішили посилити зведеним батальйоном Національної поліції, розповів раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, новий батальйон буде, зокрема, залучений до боротьби із можливими десантами ворога.