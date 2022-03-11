Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Київ в облозі, але готовий до бою – Подоляк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Київ готовий до оборони – для цього є все необхідне.

– Місто в облозі. Місто готове битися. Оборона продумана. Постачання налагоджене. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені та професійні, – сказав він у відеозверненні у соцмережі.

За його словами, усе керівництво України у повному складі зараз на робочих місцях у Києві.

– Місто Київ – символ України – буде до кінця стояти і точно не віддасть Україну ворогу. Вони мають це зрозуміти! – наголосив Подоляк.

 

Оборону Києва вирішили посилити зведеним батальйоном Національної поліції, розповів раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, новий батальйон буде, зокрема, залучений до боротьби із можливими десантами ворога.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка