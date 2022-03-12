Ми знаємо на 100%, що переможемо, але не знаємо коли – Зеленський

У суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для іноземних ЗМІ оцінив шанси нашої країни на перемогу у війні із російськими агресорами.

– На 100% ми знаємо, що буде перемога, і на 100% ми не знаємо коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди, яка може бути між нами та РФ. Я хотів би, щоб уже реально, на практиці, розпочався процес врегулювання, миру та завершення війни. Початок має бути з припинення вогню – ми це розуміємо. Це також дало б можливість розпочати гуманітарні питання щодо вивезення людей та доставки їжі-води, – повідомив Зеленський.