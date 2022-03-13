Если присутствие главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова будет подтверждено под Киевом, то Вооруженные силы Украины уничтожат его.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона UAРазом.

– Сейчас проверяется информация верная или нет, но есть информация, что вчера его видели в Грозном (столица Чеченской Республики, – Ред.). Но через сутки можно и под Киев переехать. Тем не менее его появление ничего не решает. Будет информация – уничтожим. Не установим информацию – уничтожим в следующий раз, – сказал советник руководителя ОП.

Так Арестович прокомментировал видео в соцсетях, где сообщается о пребывании главы Чечни в Киевские области.

Он добавил, что в боях с Вооруженными силами Украины враг потерял более 30% своего личного состава.

– Они гибнут, гибнут сотнями. Около Мариуполя точно 250 убитых, более 700 ранены. Потери точно растут, около 500-1000 в день, но сосчитать трудно. 14-15 тысяч точно, но осторожно говорят более 12 тысяч, — отмечает Арестович.

Советник руководителя ОП сообщил, что из 97 введенных батальонно-тактических групп врага от 13 до 15 БТГ были уничтожены полностью, а 18 были доведены до состояния отсутствия боевой готовности. Из активных БТГ врага остаются 65, вовлеченных в боевые действия.

Источник: UAразом