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Факти / Україна

Арестович про перебування Кадирова під Києвом: якщо підтвердимо інформацію – знищимо

Ілля Нежигай редактор стрічки
Арестович про перебування Кадирова під Києвом: якщо підтвердимо інформацію – знищимо

Якщо присутність глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова буде підтверджена під Києвом, то Збройні сили України знищать його.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону UAРазом.

– Зараз перевіряється інформація вірна чи ні, але є інформація, що вчора його бачили у Грозному (столиця Чеченської Республіки, – Ред.). Але за добу можна і під Київ переїхати. Тим не менш, його поява нічого не вирішує. Буде інформація – знищимо. Не встановимо інформацію – знищимо наступного разу, – сказав радник керівника ОП.

Так Арестович прокоментував відео у соцмережах, в яких повідомляється про перебування глави Чечні у Київські області.

Він додав, у боях зі Збройними силами України ворог втратив понад 30% свого особового складу.

– Вони гинуть, гинуть сотнями. Біля Маріуполя точно 250 вбитих, більш як 700 — поранено. Втрати точно ростуть, близько 500-1000 щодня, але порахувати важко. 14-15 тисяч є точно, але обережно кажуть понад 12 тисяч, — зазначає Арестович.

Радник керівника ОП повідомив, що з 97 уведених батальйонно-тактичних груп ворога від 13 до 15 БТГ було знищено повністю, а 18 були доведені до стану відсутності бойової готовності. З активних БТГ ворога залишаються 65, які залучені у бойові дії.

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Джерело: UAразом

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Фото: Офіс президента

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